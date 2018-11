"Roma violenta", intervieni in tv

foto Ansa

23:00

- Con il duplice omicidio a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, sale a 35 il numero di morti nella Capitale nel giro di un anno. Violenza in periferia ma anche in quartieri centrali come Prati, dove il 5 luglio fu ucciso Flavio Simmi da due killer su uno scooter. Prima di lui, sempre in Prati, l’imprenditore Roberto Ceccarelli, con denunce per reati finanziari, veniva freddato con due colpi di pistola alla testa in strada. E la lista è lunga. Omicidi che, nella modalità con cui vengono eseguiti, riportano alla memoria la violenza della banda della Magliana e il clima degli anni Settanta. Controllo dei traffici di contrabbando? Droga? Regolamento di conti?