Arezzo, è nata Marta: era "destinata" a morire ma è salva grazie ai medici

Quando i suoi genitori sono arrivati al pronto soccorso di Pistoia per delle perdite ematiche della madre, la strada di Marta sembrava già tracciata: era destinata a morire per via delle complicazioni della gravidanza sorte già alla 14esima settimana. Complicazioni che si sono aggravate andando avanti; il liquido amniotico era molto ridotto, l'unica soluzione era abortire. Ma mamma Valentina e papà Gabriele non si sono arresi, e grazie all'assistenza dei medici di Arezzo hanno visto nascere la loro bimba: prematura, ma sana.