Aosta, picchiato di notte in pieno centro: è grave in ospedale

Un uomo di 38 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato aggredito la scorsa notte nel centro di Aosta. Il fatto intorno alle 4.30. All'arrivo dei soccorritori del 118 e della polizia la vittima, che vive in città da circa due anni dopo un trasferimento per motivi di lavoro, non ha saputo dire chi lo avesse brutalmente picchiato.
I soccorsi e le indagini
L'uomo è stato subito trasferito all'ospedale Parini ed è stato operato alla testa in mattinata. Le indagini dovranno ricostruire quanto accaduto. Sono già state sentite le persone con cui il trentottenne ha trascorso la serata e ora gli investigatori stanno cercando indizi utili dalle telecamere della zona.