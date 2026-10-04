Indagini in corso

Aosta, picchiato di notte in pieno centro: è grave in ospedale

La vittima è un uomo di 38 anni residente in città da circa due anni. Alla polizia non ha saputo indicare chi lo avesse brutalmente aggredito

04 Ott 2026 - 15:16
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© Ansa

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Un uomo di 38 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato aggredito la scorsa notte nel centro di Aosta. Il fatto intorno alle 4.30. All'arrivo dei soccorritori del 118 e della polizia la vittima, che vive in città da circa due anni dopo un trasferimento per motivi di lavoro, non ha saputo dire chi lo avesse brutalmente picchiato.

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I soccorsi e le indagini

 L'uomo è stato subito trasferito all'ospedale Parini ed è stato operato alla testa in mattinata. Le indagini dovranno ricostruire quanto accaduto. Sono già state sentite le persone con cui il trentottenne ha trascorso la serata e ora gli investigatori stanno cercando indizi utili dalle telecamere della zona.

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