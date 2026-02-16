Ancora maltempo al Sud, allerta arancione martedì in Calabria

Valutata per la giornata di martedì l'allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria e allerta gialla su alcuni settori di Marche, Campania, Sicilia e sul restante territorio della Calabria. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Da questo pomeriggio, previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici di queste ultime due. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Attese mareggiate lungo le coste esposte.