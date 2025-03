Treni, guasto sull'Alta velocità Roma-Napoli: circolazione rallentata

Sulla linea ferroviaria Alta Velocità Roma-Napoli la circolazione è rallentata per un guasto tecnico nel territorio del Lazio. Sulla pagina Infomobilità di Trenitalia, si legge che i treni possono essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza e ritardi fino a due ore. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta.