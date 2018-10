Allerta maltempo, lunedì scuole chiuse nel Bellunese

La Prefettura di Belluno ha disposto per lunedì la chiusura delle scuole in relazione al forte maltempo che si abbatterà in tutto il Veneto, in particolare nell'area dolomitica. Intanto la Protezione civile ha diramato l'allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave e su buona parte del Friuli Venezia Giulia. Allerta arancione su buona parte di Lombardia e Liguria, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia.