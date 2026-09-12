partito da Cuba

Alessandro Di Battista arriva in Italia: l'aereo è atterrato a Ciampino

L'ex deputato dovrebbe essere trasportato direttamente in un ospedale romano per proseguire gli accertamenti

12 Set 2026 - 08:09
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© Ansa

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L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo, prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato in un ospedale di L'Avana.

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Il viaggio di 12 ore

 L'ex deputato del M5s era ricoverato a causa di un malore che lo ha colpito il 28 agosto mentre era nell'Isola per realizzare alcuni reportage. Ricoverato d'urgenza e operato sul posto sarebbe dovuto rientrare in Italia il 4 settembre ma il volo è stato posticipato a oggi. Dopo uno scalo tecnico a Nassau (Bahamas) e uno in Lussemburgo, l'aero-ambulanza è atterrata intorno alle 7:10 all'aeroporto di Roma Ciampino, con cinquanta minuti di anticipo rispetto all'orario che era stato diffuso dai mezzi stampa. Di Battista - scortato da una macchina della polizia - sarà trasportato direttamente in all'ospedale Gemelli di Roma per proseguire gli accertamenti.

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