Agenzia Ue, 70% delle donne italiane non denuncia molestie

In Italia il 70% delle donne che hanno subìto molestie negli ultimi cinque anni non ha denunciato l'accaduto alla polizia o altre organizzazioni. Lo rivela un sondaggio dell'Agenzia Ue per i diritti fondamentali, secondo il quale l'Italia è inoltre il Paese europeo dove meno donne intervistate hanno ammesso di aver subìto violenza negli ultimi cinque anni (solo il 2%).