Ad Amatrice un totem per sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza

Presentato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Amatrice, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'istituto omnicomprensivo Sergio Marchionne, il primo totem multimediale della polizia dedicato agli studenti, per sensibilizzarli alle principali tematiche sulla sicurezza. Il progetto innovativo - si sottolinea in una nota - è stato fortemente voluto dal capo della polizia Vittorio Pisani. Il progetto è stato ideato dalla Polizia di Stato, condiviso con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e realizzato in collaborazione con la Rete Fondazioni ITS Italia.



Il totem, ha detto il direttore dell'Ufficio Comunicazione della polizia Domenico Cerbone, "utilizza tecnologia, interattività e gamification per avvicinare i ragazzi ai temi della sicurezza, della legalità e della cittadinanza digitale". Attraverso un touchscreen e interagendo con Poliziotti avatar, si potranno esplorare macroaree dedicate a sicurezza digitale, sicurezza stradale, bullismo e cyberbullismo, con un'attenzione particolare alla prevenzione della violenza di genere e all'educazione sentimentale anche online, attraverso schede informative, quiz e test interattivi.