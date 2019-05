Abuso ufficio, pm: "Fontana ha violato il principio di imparzialità"

Il governatore leghista Attilio Fontana ha violato il principio di imparzialità. Lo scrive la Procura di Milano nell'invito a comparire destinato al presidente della Regione Lombardia, accusato di abuso d'ufficio per aver nominato con una delibera il suo ex socio di studio Luca Marsico al "Nucleo di valutazione degli investimenti". Secondo i pm, si trattava di un incarico che era passato per un avviso pubblico a cui hanno partecipato 60 persone.