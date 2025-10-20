Logo Tgcom24
Cronaca
IN VATICANO

Papa Leone incontra un gruppo di vittime di abusi del clero: è la prima volta

20 Ott 2025 - 14:17
© Ansa

© Ansa

Papa Leone ha incontrato in Vaticano un gruppo di vittime di abusi che fanno riferimento all'Eca, l'Ending Ckery Abuse, rete attiva soprattutto negli Stati Uniti. Lo riferisce la stessa Eca Global. Si tratta del primo incontro, almeno tra quelli resi noti, tra Papa Leone e vittime di abusi da parte del clero. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori aveva presentato qualche giorno fa il Rapporto annuale rilevando la lentezza con la quale si procede in alcune diocesi nell'affrontare la piaga degli abusi.

