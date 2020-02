Teramo, 45enne suicida come la sorella maratoneta: marito indagato per maltrattamenti

Il marito di Simona Viceconte, 45 anni, è indagato per maltrattamenti e responsabilità per dolo o colpa dopo il suicidio della moglie. La donna si è tolta la vita come fece la sorella Maura, 51 anni, maratoneta e primatista dei 10mila metri di fondo. L'uomo è stato raggiunto da un avviso di garanzia della Procura di Teramo, atto dovuto necessario per disporre un accertamento irripetibile come l'autopsia, che è già stata affidata.