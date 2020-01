Morto a 12 anni a Milano, operato per occlusione: crisi cardiaca

E' morto per una crisi cardiaca durante l'operazione chirurgica il ragazzino di dodici anni morto lunedì all'ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano). Il forte mal di pancia che aveva accusato era un'occlusione intestinale, forse di natura congenita, e solo dopo un giorno di osservazione è stato sottoposto a intervento, al riacutizzarsi dei dolori. Dapprima era stato valutato "con addome trattabile", quindi non in pericolo, e trattenuto.