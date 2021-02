Covid, stretta in Abruzzo: province di Pescara e Chieti vanno in zona rossa

LaPresse

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha annunciato un'ordinanza che colloca in zona rossa le province di Chieti e Pescara e in arancione quelle di L'Aquila e Teramo. Nella zona si sta registrando un repentino incremento dei contagi, nel 50% dei casi riconducibile alla variante inglese. Le nuove restrizioni entreranno in vigore da domenica.