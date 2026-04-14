Chieti, un candidato fa campagna elettorale su Pornhub, Tinder e Hinge: "È un gancio comunicativo"

La scelta, però, non è passata inosservata. In molti hanno criticato il ricorso a piattaforme di questo tipo per promuovere una candidatura politica. Paci, dal canto suo, rivendica la strategia e respinge le obiezioni: "C'è dietro la volontà di essere dissacrante e ironico? Assolutamente sì. Ma è un modo di fare politica e di arrivare a quante più persone possibili". Secondo il consigliere, chi intercetterà la campagna su Pornhub, Tinder o Hinge potrà poi approfondire contenuti e proposte attraverso i suoi canali social. E ha chiuso con una battuta: "Sono convinto che se mentre facciamo l'amore, cerchiamo l'amore, anche da soli, se parliamo anche un po' di politica e di Chieti impariamo un po'".