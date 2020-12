2021 e giorni di festa, zero ponti nel nuovo anno

Dal Web

Per gli amanti delle gite - pandemia permettendo - e/o del riposo nei fine settimana lunghi il 2021 non promette affatto bene. Nel calendario del nuovo anno di ponti neanche l'ombra. Il 25 aprile e Ferragosto, per esempio, cadono di domenica, mentre il primo maggio e Natale di sabato. Vediamo i giorni festivi nel dettaglio.