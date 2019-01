Svolta nel delitto Mancuso dopo quasi 11 anni. I presunti mandante ed esecutore materiale dell'omicidio di Franco Mancuso, ucciso l'8 agosto del 2008 con tre colpi di pistola all'interno del bar 'Arcobaleno' di Cadogaro, in provincia di Como, sono stati arrestati dai carabinieri del Ros del comando provinciale di Como in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Dda. L'omicidio avvenne in pieno giorno e davanti a diversi testimoni, con modalità tipiche di un agguato mafioso. Gli inquirenti ritengono di avere raccolto elementi utili a individuare in Bartolomeo Iaconis (considerato un esponente di spicco della Locale di 'ndrangheta di Fino Mornasco) il mandante e in Luciano Rullo l’esecutore materiale. L’omicidio avrebbe rappresentato una punizione per Mancuso: quest’ultimo aveva offeso pubblicamente Iaconis al termine di una lite.