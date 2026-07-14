Milano

Ztl Isola, i commercianti vanno all'attacco: "Clienti spariti, faremo causa al Comune"

Le telecamere restano spente, ma la protesta non si ferma

di Rossella Ivone
14 Lug 2026 - 19:52
01:34 
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