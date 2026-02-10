Zoe Trinchero, Alex Manna accusato di omicidio aggravato dai futili motivi
Il 20enne accusato della morte della giovane di Nizza Monferrato (Asti) non ha risposto al gipdi Silvia Vada
Per la morte di Zoe Trinchero, 17 anni, la notte tra venerdì e sabato nell'Astigiano, l'imputazione è di omicidio aggravato dai futili motivi. Di questo è accusato Alex Manna, 20 anni, che nel carcere di Alessandria, dove è stato portato, non ha risposto al gip, Aldo Tirone. Il giudice al termine dell'udienza di convalida del fermo si è riservato di decidere. Per la famiglia di Zoe Trinchero è in atto una raccolta fondi per sostenere le spese legali, presentata così: "La comunità si stringe intorno alla perdita e al dolore della famiglia di Zoe, vittima di femminicidio, per aiutarla a far fronte alle spese che si renderanno necessarie per renderle giustizia. Per non dimenticarla". La cifra auspicata, di 8.000 euro, è stata quasi raggiunta in meno di venti ore: sono stati raccolti infatti circa 3.700 euro.