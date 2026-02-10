Zoe Trinchero, Alex Manna accusato di omicidio aggravato dai futili motivi

Per la morte di Zoe Trinchero, 17 anni, la notte tra venerdì e sabato nell'Astigiano, l'imputazione è di omicidio aggravato dai futili motivi. Di questo è accusato Alex Manna, 20 anni, che nel carcere di Alessandria, dove è stato portato, non ha risposto al gip, Aldo Tirone. Il giudice al termine dell'udienza di convalida del fermo si è riservato di decidere. Per la famiglia di Zoe Trinchero è in atto una raccolta fondi per sostenere le spese legali, presentata così: "La comunità si stringe intorno alla perdita e al dolore della famiglia di Zoe, vittima di femminicidio, per aiutarla a far fronte alle spese che si renderanno necessarie per renderle giustizia. Per non dimenticarla". La cifra auspicata, di 8.000 euro, è stata quasi raggiunta in meno di venti ore: sono stati raccolti infatti circa 3.700 euro.