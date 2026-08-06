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Da Miami 90mila esemplari di zanzara tigre... per eliminare la specie

Devono essere maschili e sterili. Sembra un paradosso ma l'invasione è destinata nel tempo a ridurre il numero di questi insetti

di Giulia Mutti
06 Ago 2026 - 23:26
01:32 
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