Interrogatorio in carcere

Youssef Siher ha scelto il silenzio

Davanti al giudice per le indagini preliminari il"30enne italiano ritenuto il fondatore del Movimento 17 ottobre si è avvalso della facoltà di non rispondere

di Alessandra Rolla
27 Ott 2026 - 13:11
01:36 
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