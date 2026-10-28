Youssef Siher, aperta una raccolta fondi per sostenere le spese legali
Su GoFundMe è attivo un fondo di solidarietà per il ricercatore e giornalista freelance, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul "Movimento 17 ottobre"
"Cari amici, conoscenti e persone di cuore, ci rivolgiamo a tutti voi per far sentire la nostra vicinanza e chiedere un aiuto concreto per la causa di Youssef Siher". Si apre così la pagina GoFundMe dedicata alla raccolta fondi per sostenere il presunto fondatore del "Movimento 17 ottobre" arrestato sabato scorso con l'accusa di istigazione a delinquere e violenza organizzata.
La raccolta fondi è stata aperta da Mohamed Siher, fratello di Youssef, per contribuire alle spese legali, alle perizie e ai costi connessi alla sua vicenda. L'obiettivo è arrivare a 20mila euro e già nelle prime ore sono stati raccolti più 12mila euro.
Tra i sostenitori della raccolta c'è anche "La Luce", quotidiano indipendente che contrasta l’islamofobia culturale e politica, offrendo uno spazio autorevole alla comunità islamica italiana.