raccolti oltre 10mila euro

Youssef Sahir, aperta una raccolta fondi per sostenere le spese legali

L'iniziativa è partita originariamente dal fratello in Marocco ed è stata poi rilanciata da vari siti

di Alessandra Rolla
28 Ott 2026 - 13:09
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