LO SPETTACOLO DAL DRONE

L'Etna è più che vivo: dal cratere Voragine parte una fontana di lava

L'attività si è progressivamente intensificata diventando sempre più sostenuta e frequente a partire dalle 21.30 di giovedì 6 agosto

07 Ago 2026 - 11:51
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