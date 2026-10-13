Vomero, papà pestato dal branco: 10 identificati, sono quasi tutti minori

Sono dieci, due ragazze e otto ragazzi, i giovani identificati e segnalati dai carabinieri per l'aggressione al 50enne avvenuta sabato sera nel quartiere residenziale del Vomero, Napoli. Tutti studenti e quasi tutti minorenni, residenti in zona, una delle più belle della città ma che dal 17 settembre scorso - su richiesta del prefetto - è diventata rossa. La decisione dopo l'escalation di violenza registrata nell'ultimo periodo: meno di un mese fa un 16enne è stato circondato e accoltellato alla schiena da un gruppo di ragazzi.