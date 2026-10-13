Presentata l'edizione 2027

Volti della forza armata e tecnologie, arriva il calendario dell'Esercito

Una raccolta di fotografie che ritraggono operazioni e addestramenti, ma puntando sui singoli protagonisti

di Beatrice Bortolin
13 Ott 2026 - 19:18
01:21 
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