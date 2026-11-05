Volo Milano-Bucarest, la testimonianza di Giovanni Martinelli: "Non sapevamo nulla sull'allarme bomba"

"Appena atterrati il pilota ha comunicato che dovevamo rimanere a bordo per un problema tecnico. Dopo circa un quarto d'ora ci hanno fatto scendere in mezzo alla pista. L'aereo era circondato dai vigili dello fuoco, dalle forze dell'ordine e dall'unità antiterrorismo. Ci hanno scortato ad un terminal isolato dove tutti noi passeggeri siamo stati perquisiti. Nessuno ha mai parlato di allarme bomba in quei momenti, sapevamo che c'era qualcosa che non andava nel momento in cui siamo scesi dall'aereo ma gli agenti non ci hanno detto cosa stava succedendo". Queste le parole di Giovanni Martinelli, passeggero del volo Milano-Bucarest, a Tgcom24.