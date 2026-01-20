Logo Tgcom24
Cronaca
La sua città Natale

Voghera ricorda Valentino

Nel comune della provincia pavese aveva mosso i primi passi nella moda, da zia Rosa, sarta di professione

di Simone Cerrano
20 Gen 2026 - 19:41
