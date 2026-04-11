Virus marino, Bassetti: "Visto esclusivamente in crostacei"

Un virus che arriva dal mare e colpisce l’uomo, causando in certi casi anche la perdita della vista. Per la prima volta sarebbe avvenuto un salto di specie dagli animali acquatici agli esseri umani. A segnalarlo è l’infettivologo Matteo Bassetti, citando uno studio pubblicato su Nature Microbiology. La trasmissione sarebbe legata soprattutto al contatto diretto con specie marine o al consumo di frutti di mare crudi.