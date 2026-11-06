Violenze e saccheggi del 17 e 18 ottobre, tornano liberi sei giovanissimi

Sono sei i giovanissimi che tornano liberi a seguito della pronuncia del tribunale del riesame dei minori sui 35 fermati per le violenze e i saccheggi avvenuti a Milano il 17 e 18 ottobre. Un altro giovanissimo invece ha ottenuto l'attenuazione della misura: lascerà la cella del carcere minorile Beccaria per essere trasferito in una comunità. Mentre un altro minore, che era già stato scarcerato dal Gip, ha ottenuto l'annullamento dell'ordinanza cautelare dato che era stato identificato per errore tra i responsabili dei disordini.