IL RAPPORTO DI SAVE THE CHILDREN

Violenza giovanile, raddoppiate in dieci anni le rapine tra adolescenti

Ragazzi violenti, che impugnano armi, le sfoggiano sui social e agiscono con una efferatezza apparentemente insensata

di Michela Pagano
13 Mar 2026 - 13:08
Adolescenti violenti, che impugnano armi, le sfoggiano sui social e agiscono con una efferatezza apparentemente insensata che nasconde fragilità emotive e mancanza di affetto. È la fotografia scattata da Save the Children, nel rapporto sulla diffusione della violenza giovanile. In dieci anni, dal 2014 al 2024, sono aumentati gli adolescenti denunciati o arrestati per rapina, lesioni personali, risse e minacce, mentre sono diminuiti i minorenni segnalati per associazione a delinquere. 

