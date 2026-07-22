Violenta grandinata nel Ferrarese, auto danneggiate sull'A13

La nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento, che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città, ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. "Oltre a una grandinata molto intensa, con chicchi fino a tre centimetri di diametro che hanno distrutto i vetri di diverse auto, infissi e tetti, violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi e divelto coperture delle case e capannoni", ha riferito il sindaco Alan Fabbri, che sottolinea danni "ingenti anche per tutto il mondo agricolo".