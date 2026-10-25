Vincenzo De Luca: "Una manganellata ha un grande effetto pedagogico su chi rompe le vetrine"

"E se qualcuno ha intenzione di andare a spaccare vetrine, che le forze di polizia usino, senza preoccupazione, quegli strumenti difensivi che hanno in dotazione tra capo e collo, diciamo così. Senza preoccuparsi". Non ci va per il sottile Vincenzo De Luca che, nel suo appuntamento settimanale su Youtube, commenta i disordini avvenuti a Milano. Il sindaco di Salerno sottolinea come l'eventuale utilizzo di un manganello, a sua detta, "è una iniziativa che ha un grande effetto pedagogico. Se hai una manganellata fra capo e collo è una bella lezione che non si dimentica".