Vince 1 milione di euro ma per errore getta la schedina, ritrovata dopo le ricerche: "Visionate tonnellate di spazzatura"

Getta un tagliando da 1 milione di euro nella spazzatura: recuperato dopo una disperata ricerca tra i rifiuti. Ha dell'incredibile il retroscena della maxi vincita centrata in Puglia, a Bitonto. Il fortunato giocatore aveva buttato per errore la ricevuta nel cestino, ma gli operatori della Sanb sono riusciti a individuare il compattatore e a ritrovare il prezioso bigliettino scavando in quasi 6 milioni di tonnellate di spazzatura. Il tutto in meno di 48 ore: una fortuna direttamente proporzionale alla iniziale sfortuna.