Era scoppiata la polemica

Villasimius, marcia indietro del Comune: si potrà portare l'ombrellone in spiaggia

Per tutelare la spiaggia era scattato anche il numero chiuso, il ticket d'ingresso da 10 euro"

di Federica Terrana
14 Giu 2026 - 14:11
01:35 
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