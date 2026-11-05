in primo grado

Villa Pamphili, Kaufmann condannato all'ergastolo

Il 46enne californiano è accusato di aver ucciso la compagna Anatasia Trofimova, cittadina russa di ventinove anni, e la figlia Andromeda di undici mesi

di Alessio Campana
05 Nov 2026 - 18:51
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