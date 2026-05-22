Vigili del fuoco, arriva un traguardo internazionale: certificati i moduli Usar Light e Medium

Alle attività hanno preso parte anche unità cinofile, personale sanitario e componenti logistiche, con il supporto dell’Aeronautica Militare nella sede della 46esima Brigata Aerea di Pisa, dove sono state verificate anche le procedure di mobilitazione internazionale. Un risultato accolto con soddisfazione dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, che ha sottolineato come "la capacità di risposta dei vigili del fuoco italiani non è seconda a nessuno", parlando di un successo che "eleva il prestigio dell’Italia a livello globale". Nelle ore successive alla conclusione delle prove sono arrivati anche i complimenti di Martin Castrogiovanni, ex azzurro della Nazionale italiana di rugby, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai soccorritori italiani e per il traguardo raggiunto a livello internazionale.