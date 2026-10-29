Alla Galleria Sordi

Vigili del Fuoco, a Roma le nuove divise raccontano la storia del Corpo

Hanno conosciuto Papi e imperatori, attraversato regni e repubbliche, aiutato i civili nelle guerre e nei disastri naturali."

di Alessio Campana
29 Ott 2026 - 19:13
01:36 
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