Supereroe misterioso pianta frutta e verdura per combattere il degrado: "Non disturbo nessuno"
Nessuno sa chi sia "Piantaman" che armato di zappa agisce in incognito durante la notte: "Ognuno di noi può occuparsi del decoro urbano"di Giuseppe Facchini
Per la serie "non tutti gli eroi indossano il mantello", a Vigevano, nel Pavese, è arrivato "Pianataman". Questo ignoto supereroe armato di zappa, si aggira di notte per i campi della zona. La sua missione? Piantare alberi da frutto e seminare ortaggi contro il degrado. Ma non solo.