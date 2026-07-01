Foggia, spara in strada dopo una lite: fermato un ragazzo di 17 anni

Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.