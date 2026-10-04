VARI I DANNEGGIAMENTI

Vicenza, migliaia di maranza si radunano per incontrare l'influencer "Vucumpra"

A seguito del raduno si sono verificati diversi danneggiamenti alle strutture circostanti

di Alessandro Ongarato
04 Ott 2026 - 19:46
01:37 
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