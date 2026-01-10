Logo Tgcom24
Dal 2013 pubblica viaggi in giro per il mondo

Vicenza, il frate con le ciaspole che porta i fedeli in montagna

Fra' Dario Zardo, cappuccino camminatore, affronta dislivelli da togliere il fiato

10 Gen 2026 - 13:18
