Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Gara di solidarietà

Vicenza, gatto senza padrone: adottato da tutto il paese

Coccolato da tutti, il micio va alle poste, in chiesa la domenica e a trovare i bambini all'asilo

di Alessandro Ongarato
16 Gen 2026 - 19:45
01:31 

Dopo aver perso la sua padrona Red, il gatto rosso di Creazzo, è stato adottato da tutto il paese. Coccolato da tutti, il micino è diventato la mascotte del paesino tanto che... Viene invitato anche ai matrimoni degli abitanti.

video tg