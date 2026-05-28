Viareggio, rischia l'ergastolo dopo aver investito l'uomo che le aveva rubato la borsa

Rischia l’ergastolo Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di Viareggio imputata davanti alla Corte d’Assise di Lucca per la morte di Nourredine Mezguoi, il 52enne marocchino senza fissa dimora travolto con il suo Suv nel settembre del 2024 dopo che le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero ha chiesto il massimo della pena, forte della perizia psichiatrica che ha escluso per la donna vizi di mente.