IL CORTEO IN MEMORIA

Viareggio ricorda le vittime del disastro ferroviario

"Si sta nel ricordo delle persone che non ci sono più, ma con la serenità nel cuore per aver dato giustizia ai morti"

di Beppe Facchini
30 Giu 2026 - 14:29
01:34 
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