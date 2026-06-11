Viareggio, investì e uccise ladro: imprenditrice condannata a 18 anni

Cinzia Dal Pino è stata condannata dai giudici di Lucca a 18anni per omicidio volontario con tutte le attenuanti generiche. Il pm aveva chiesto l'ergastolo. La donna era al volante del suo Suv quando la sera del 7 settembre di due anni fa a Viareggio le venne rubata la sua borsa. Ll'imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino inseguì e travolse con l'auto il 52enne marocchino Noureddine Mezgui. L'omicidio si consumò in un paio di minuti: ripreso dalle telecamere di sorveglianza, con la donna che col cofano punta sul ladro e avanza per 4 volte contro di lui, poi scende dall'auto, recupera la borsa e va via senza chiamare i soccorsi, nonostante Noureddine sia a terra.