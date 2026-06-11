Viareggio, il video dell'investimento del ladro
Le immagini mostrano la sequenza dell'auto che travolge"la vittima, Noureddine Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, mentre camminava sul marciapiede con la borsa rubata
Il video dell'investimento di Viareggio dell'8 settembre 2024 aveva fatto il giro del web. Le immagini mostrano che il Suv con alla guida l'imprenditrice Cinzia Dal Pino investì più volte il 52enne marocchino Noureddine Mezgui, detto Said, mentre camminava a piedi a bordo strada.