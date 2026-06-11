alla guida del suv cinzia dal pino

Viareggio, il video dell'investimento del ladro

Le immagini mostrano la sequenza dell'auto che travolge"la vittima, Noureddine Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, mentre camminava sul marciapiede con la borsa rubata

11 Giu 2026 - 12:07
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Il video dell'investimento di Viareggio dell'8 settembre 2024 aveva fatto il giro del web. Le immagini mostrano che il Suv con alla guida l'imprenditrice Cinzia Dal Pino investì più volte il 52enne marocchino Noureddine Mezgui, detto Said, mentre camminava a piedi a bordo strada.

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