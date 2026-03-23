Viareggio, cani in overdose da hashish o da cocaina dopo le passeggiate al parco

Cani in overdose da hashish o da cocaina: a Viareggio gli spacciatori si muovono nei parchi, dove spadroneggiano e diventano un pericolo, anche per gli animali. I proprietari dei cani sono preoccupatissimi e l'allarme viene rilanciato dalla Clinica Veterinaria Campo D'Aviazione. Adesso anche la semplice passeggiata al parco o in pineta diventa un pericolo per i cani. Alcuni di loro, intossicati, vengono portati alla clinica veterinaria in condizioni a volte disperate.