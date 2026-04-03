Via Crucis, papa Leone al Colosseo porta la croce tra 30mila fedeli

Un cammino silenzioso, in preghiera, lungo le 14 stazioni della Via Crucis. Papa Leone xiv al Colosseo porta la croce, ascolta le meditazioni scritte dall'ex Custode di Terra Santa, padre Patton. Sembrano riecheggiare, lungo tutte le stazioni, le urla di dolore dal Medioriente, emerge la sofferenza delle madri che vedono morire i propri figli, la forza dei volontari che assistono chi ha perso tutto, l'orrore di chi è sopraffatto dalle ingiustizie sociali e da un'economia che pensa solo al profitto e non al bene comune. Le fiaccole dei fedeli illuminano il cammino della croce. "Chi ha il potere di scatenare le guerre o di fermarle ne risponderà davanti a Dio - si legge nella meditazione della prima stazione; - lo farà anche chi ha ricevuto il potere di educare alla violenza o alla pace, chi ha il potere di alimentare il desiderio di vendetta o quello della riconcilizione".