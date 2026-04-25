nel Nord-ovest della Toscana

In Versilia è già estate: spiagge e ristoranti si riempiono con l'arrivo del caldo

La situazione di incertezza internazionale spinge tanti italiani a trascorrere ponti e vacanze vicino a casa

di Cristiano Puccetti
25 Apr 2026 - 19:37
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Un 25 aprile di sole e caldo è a suo modo una liberazione, per lo meno dalla stagione del freddo e delle piogge. In Versilia è già estate: gente sulle spiagge, nei ristoranti, sul lungomare da Viareggio a forte dei marmi fino a Marina di Massa. E c'è addirittura chi azzarda un primo bagno in mare. Questo fine Aprile con temperature sopra la media sta facendo realizzare grandi incassi a hotel, ristoranti, stabilimenti balneari.

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